Sardine in piazza con Black Lives Matter

In un post su Facebook la sardine Jasmine Cristallo scrive: “Domenica 7 giugno sarò a #Roma per partecipare alla manifestazione PACIFICA per ricordare l’uccisione di #George #Floyd. Il mondo si sta inginocchiando per trovare giustizia davanti ad una morte come quella a cui abbiamo assistito, Women’s March Rome, American Expats for positive change, Black Lives Matter, Exstintion Rebellion, Rome Internations, Fridays for Future Roma e 6000 sardine lanciano l’appello da #Roma, #Milano, #Napoli, #Firenze e tante altre piazze.”

L’immagine pubblicata è uno sfregio alla bandiera italiana

Gli afroamericani uccisi durante le violenze commesse dai finti antirazzisti