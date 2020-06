Gdf, corruzione Sanità piemontese: 19 indagati. “Malcostume diffuso”

“Turbativa d’asta e corruzione” sono i reati ipotizzati nell’ambito dell’operazione “Molosso”, che ha portato la guardia di finanza a perquisire una trentina tra ospedali, Asl, aziende e abitazioni private. Le indagini hanno interrotto, secondo le accuse, un “malcostume diffuso, fatto di gare d’appalto truccate e di ipotesi di corruzione all’interno della sanità piemontese”. Indagate, a vario titolo, 19 persone.

Nel mirino degli inquirenti cinque società, da cui sono stati sequestrati in via preventiva conti correnti riconducibili a tangenti ricevute da parte di uno degli indagati di Torino. Gli indagati sono 10 dipendenti di aziende sanitarie, per lo più infermieri, e 9 rappresentanti di società. Le indagini, iniziate lo scorso anno, non riguardano gli acquisti relativi all’emergenza coronavirus oggetto di accertamenti paralleli.