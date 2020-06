Violenze Usa: la brutalità degli Antifa non ha risparmiato nessuno

Proteste in Usa: la brutalità degli Antifa non ha risparmiato nessuno, è stata messa in campo una violenza cieca che non ha niente a che fare con la morte di George Floyd e con l’antirazzismo.

Il senatore Ted Cruz scrive su Twitter: “Antifa è un’organizzazione terroristica a guidata da radicali odiosi e intolleranti. Come presidente della sottocommissione per la Costituzione, convocherò un’audizione su come ritenere l’Antifa responsabile della violenza e della distruzione che abbiamo visto in tutte le nostre comunità.”