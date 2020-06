Coronavirus, “Oms e governi si sono basati su dati ‘taroccati'”

L’Organizzazione mondiale della sanità e vari governi nazionali hanno modificato le loro politiche di risposta al Covid-19 e le terapie sulla base di dati “imperfetti” provenienti da una semisconosciuta azienda statunitense che si occupa di analisi sanitaria. Lo scrive il Guardian in un’inchiesta esclusiva che punta i riflettori sulla Surgisphere, azienda Usa nel cui staff figurano anche “uno scrittore di fantascienza e una modella di riviste per adulti”, che ha fornito i dati necessari alla compilazione di diversi studi sul Covid-19 pubblicati anche su ‘Lancet’ e sul ‘New England journal of medicine’, ma che “fino ad ora non ha fornito spiegazioni sui dati o sulla metodologia” applicata.

I dati che la Surgisphere sostiene di avere acquisito legittimamente da oltre un migliaio di ospedali nel mondo, scrive il Guardian, sono stati alla base di articoli scientifici che hanno portato ad una modifica delle terapie per il Covid-19 nei Paesi dell’America Latina. Gli stessi dati sono stati utilizzati dall’Oms e dagli istituti di ricerca di tutto il mondo per fermare i test sull’uso dell’idrossiclorochina, farmaco sul quale si è a lungo dibattuto per il trattamento del coronavirus.