Trump: New York devastata da estrema sinistra e criminali

Condividi

Trump contro fratelli Cuomo, NY in mano a saccheggiatori – Il presidente americano, Donald Trump, e’ tornato ad attaccare il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, e il fratello Chris, presentatore della Cnn, ritornando sulle polemiche in merito al suo invito a usare la Guardia Nazionale per sedare le violenze scatenate dall’uccisione di George Floyd.

“Ieri e’ stato un brutto giorno per i Fratelli Cuomo. New York e’ stata lasciata ai saccheggiatori, criminali, estrema sinistra, e tutte le altre forme di malviventi e feccia. Il governatore rifiuta di accettare la mia offerta di una Guardia Nazionale che domina. New York e’ stata fatta a pezzi”, ha scritto su Twitter il capo della Casa Bianca. “Allo stesso tempo, le quotazioni di Fredo sono scese del 50%”, ha aggiunto Trump, usando per Chris Cuomo un nomignolo razzista che fa riferimento a un personaggio mafioso de ‘Il Padrino’.