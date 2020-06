Fratoianni: 2 giugno festa antifascista. Ma ignora la storia

Condividi

Il compagno Nicola Fratoianni, portavoce di Sinistra Italiana, non gradisce la manifestazione di domani del centrodestra. E così si rivolge a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini per dire che anche il 2 giugno, festa della Repubblica, è una festa antifascista.

”Il 2 giugno è la Festa della Repubblica Italiana. Mi piacerebbe che coloro che in questo giorno scendono in piazza, anche Salvini e Meloni, si ricordassero che questa Repubblica nasce dalla Resistenza al nazismo e ai loro servi fascisti”, afferma.

”Che è una Repubblica – prosegue l’esponente di Leu- che nasce dalle macerie provocate da una monarchia inetta, da una terribile dittatura che provocò un’orribile guerra.” ”Farebbero un servizio a se stessi e al loro Paese, se fra uno slogan e un comizietto, si ricordassero – conclude Fratoianni – di tutto questo”.