Violenze in Usa, arrestata figlia del sindaco di New York

Condividi

Non accenna a placarsi la protesta negli Usa per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte dell’agente di polizia Derek Chauvin. Una persona è morta a Indianapolis. Oltre 60 tra dirigenti e agenti del Secret Service sono rimasti feriti e undici sono stati ricoverati tra venerdì e domenica nelle proteste davanti alla Casa Bianca.

La polizia di New York ha arrestato 345 persone e 33 agenti sono rimasti feriti. Una decina di Stati ha mobilitato la guardia nazionale e indetto il coprifuoco in 25 città. Disordini davanti alla Casa Bianca dove è stata aggredita una troupe della Fox News. Quello di Floyd è stato un “omicidio premeditato” dice Benjamin Crump, l’avvocato della famiglia, visto che Chauvin ha tenuto premuto il ginocchio sul collo di Floyd per 9 minuti.