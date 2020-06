Renzi: “Ero l’uomo più potente d’Italia”

Fare accordi con i 5 Stelle umanamente mi disgustava e ancora mi disgusta: hanno detto di me e della mia famiglia delle cose terribili, mi hanno insultato sul piano personale”. Eppure ciò non ha impedito a Matteo Renzi di fare un accordo con loro e con il Pd per un Conte bis, pur di evitare che il centrodestra arrivasse al governo dalla porta principale.

Le parole sui grillini sono un estratto del suo ultimo libro ‘La mossa del cavallo’, in uscita giovedì prossimo: intanto filtrano le prime anticipazioni, in cui l’ex premier ripercorre il dolore per quelle che lui definisce “ondate di fango”.