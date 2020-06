“Queste rivolte non sono per George Floyd, è tempo di parlare”

Condividi

Un afroamericano, Damani Felder, spiega che le rivolte che stanno devastando le città USA non sono più una riposta alla morte di George Floyd. “Quando è troppo è troppo. Sono stufo di vedere che distruggiamo noi stessi. È tempo per me di parlare.”

These riots stopped being about #GeorgeFloyd a long time ago. Enough is enough. I’m fed up watching us destroy ourselves. It’s time for me to speak. pic.twitter.com/gWAa15tGd8

— Damani Felder (@TheDamaniFelder) May 31, 2020