Milano: rapina e pestaggio, presa gang di nordafricani

Milano – Rapina in piazza Gae Aulenti 2020 porta Nuova. Un violento pestaggio è andato in scena la scorsa notte a Milano nel cuore di Porta Nuova, in piazza Gae Aulenti, a pochi passi dal grattacielo Unicredit. Due ragazzi ucraini, infatti, ventenni, sono stati aggrediti da una banda di almeno cinque persone di origine nordafricana, secondo quanto raccontato alle forze dell’ordine.

Le vittime stavano passeggiando dopo una serata passata insieme quando, intorno alle 2, sono stati seguiti e fermati dalla gang. Alle minacce si è passati alle vie di fatto: calci e pugni. Magro il bottino: una catenina presumibilmente d’oro.





I giovani hanno subito chiamato i carabinieri che si sono lanciati all’inseguimento dei malviventi. La banda è stata individuata e fermata in via Farini e i componenti sono stati arrestati.“ http://niguarda.milanotoday.it

