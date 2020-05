Arrestato due volte in pochi giorni, spacciatore pakistano ferisce agente

FVG, fugge dagli agenti e ne ferisce uno: pakistano arrestato per spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 maggio, la Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino pachistano di 27 anni. Quando il ragazzo ha visto gli agenti, ha gettato per terra un sacchetto che trasportava e poi si è allontanato. Dopo un breve inseguimento, il 27enne ha opposto resistenza facendo cadere a terra due agenti.

Uno dei due poliziotti è rimasto ferito ed ha dovuto recarsi al pronto soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di tre giorni. Il sacchettino, si è poi scoperto, conteneva 25 grammi di hashish in stecche pronte per lo spaccio, oltre a diverse decine di euro in banconote, verosimilmente guadagnati dall’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio e lesioni. Qualche giorno prima era stato già fermato dagli agenti con 5 grammi di hashish.

