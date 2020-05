Milano: rapina con bottiglia alla gola e pietra in testa, preso 15enne marocchino

Milano – Stava aspettando l’orario giusto per entrare in stazione a prendere il treno. Ma all’improvviso è stato sorpreso alle spalle e aggredito da un baby malvivente di soli 15 anni. Un 50enne, cittadino romeno, ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Luigi di Savoia, in zona stazione Centrale, a Milano.

L’allarme è scattato alle 4 quando l’uomo si è presentato all’ingresso dell’hotel Michelangelo, che ospita i pazienti affetti da Coronavirus in quarantena, con una profonda ferita alla testa. Il vigilante che si trovava lì di guardia gli ha immediatamente prestato soccorso e ha allertato il 112, che sul posto ha inviato gli agenti delle Volanti e un’ambulanza.