Libia, ONU: 650mila “migranti” pronti a prendere il mare

Il quadro è tragico: nonostante la pandemia e la chiusura delle frontiere marittime e terrestri, gli arrivi da gennaio ad aprile sono aumentati in maniera esponenziale rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; in Libia ci sono 650mila immigrati pronti a prendere la via del mare; ed è probabile che la crisi economica post coronavirus spinga altri stranieri, bloccati lì dove sono in atto situazioni di conflitto interno o di estrema povertà, a cercare fortuna in Europa. Passando dalla porta italiana.

È quanto emerge da un documento delle Nazioni Unite, dipartimento Office on drugs and crime, relativo agli effetti del Covid-19 sul traffico dei migranti e la tratta di esseri umani. “La crisi globale provocata dalla pandemia non ha precedenti ed è difficile prevederne l’impatto sulla tratta di persone e il traffico di migranti”, scrivono gli esperti.