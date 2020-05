Sallusti: ‘per oltre 10 anni Napolitano ha indirizzato la magistratura’

Alessandro Sallusti a ‘Quarta Repubblica’ – “Il reato è alto tradimento. Spero che domani mattina dei funzionari vadano a casa di Napolitano e gli notifichino un avviso di garanzia, perchè per oltre 10 anni ha indirizzato la magistratura. Non può finire a tarallucci e vino. Delle due l’una: o indagano De Magistris per calunnia o Napolitano per alto tradimento..”