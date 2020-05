Sbarcano centinaia di tunisini, sindaco li accoglie con the e ciambelle

Condividi

Maxi sbarco a Palma di Montechiaro, il sindaco porta mascherine ai tunisini. Ha portato mascherine, bottiglie d’acqua e di the e delle ciambelle. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, si è recato ai piedi del Castello dove vengono concentrati tutti i migranti sbarcati e rintracciati dalle forze dell’ordine.

Nave “madre” abbandona a pochi metri dall’arenile 400 persone: è maxi sbarco a Palma – “Da quello che dicono i miei concittadini che hanno assistito ai momenti immediatamente successivi allo sbarco, sono state viste tantissime persone che scappavano per le campagne circostanti – ha raccontato il sindaco Castellino – . Da quanto mi è stato detto, anche dagli stessi immigrati che ho appena incontrato, pare che fossero circa 300 su due imbarcazioni e una trainava l’altra. Le ricerche sono in corso” – conferma il sindaco di Palma di Montechiaro – .







“Un altro gruppo di migranti, appena adesso, è stato rintracciato a Cala Vincinzina e altri lungo la strada verso Palma. Da un lato c’è l’aspetto umano, dall’altro la necessità di difendere quello sanitario vista l’emergenza Covid-19 ancora in atto. Proprio per questo motivo ho deciso che un presidio del Coc venisse allestito in piazza Castello in attesa che tutti i soggetti sbarcati siano indivuduati e fermati dalle forze dell’ordine. Anche questa volta il comune palmese ha dato prova di essere preparato a qualsiasi problema”.

Un dato certo, in questi momenti di grande confusione, è che gli sbarcati sono tutti tunisini. L’amministratore comunale ha portato anche caffè ed acqua alle forze dell’ordine e li ha ringraziati per il grande dispiegamento di forze e di mezzi, per rintracciare i migranti sbarcati, su tutto il territorio.

www.agrigentonotizie.it