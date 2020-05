Soros: Italia malato d’Europa

Condividi

George Soros, il finanziere miliardario, ha avvertito che la sopravvivenza dell’Unione europea è minacciata dal nuovo coronavirus a meno che questa non emetta bond perpetui per aiutare membri più deboli come l’Italia.

“Se l’Ue non è in grado di prenderlo in considerazione ora, potrebbe non essere in grado di sopravvivere alle sfide che sta affrontando”, ha detto Soros in una sessione di domande e risposte inviata via e-mail ai giornalisti. “Questa non è una possibilità teorica; potrebbe essere la tragica realtà.”