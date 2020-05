Migranti, Di Maio sostiene Bellanova “è una persona concreta”

Il M5s è passato da “sbarchi zero” a “regolarizziamo tutti”. Nella lotta per ottenere la regolarizzazione dei migranti, la ministra teresa Bellanova ha ottenuto anche il rispetto e l’appoggio di Luigi Di Maio.

“Eviterei di portare il tema regolarizzazioni sul fronte ideologico. Conosco la ministra Bellanova ed è persona concreta”, ha detto il ministro degli Esteri a “Che tempo che fa”. “Noi abbiamo ascoltato le aziende agricole che avevano un problema e per affrontare questo problema abbiamo utilizzato un meccanismo che non è una sanatoria indiscriminata, ma riguarda determinati settori. Non è comunque solo una sanatoria per le braccia, abbiamo affrontato le regolarizzazioni nel settore agricolo, ma anche in quello degli aiuti alle famiglie e tutto è stato fatto con il principio del buonsenso”, ha aggiunto ancora Di Maio.