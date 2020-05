Meluzzi: “sacrosanto il progetto di Manocchia di salvare l’Italia ‘ad ogni costo’

Prof Alessandro Meluzzi: “L’amico Armando Manocchia, direttore del bellissimo sito ImolaOggi, con la sua consueta intelligenza e coraggio, ha annunciato il progetto di una manifestazione popolare per salvare l’Italia. Mi piace questa desinenza ‘ad ogni costo’. Ad ogni costo’ contro ogni complicità, contro ogni acquiescenza, contro ogni Deep State e potere consolidato […]

Soltanto un forte movimento geopolitico internazionale, di sostegno in Italia al partito Trump negli

USA, potrà dare forza al sacrosanto movimento di Manocchia per la salvezza ad ogni costo dell’Italia dallo stesso Deep State Dem-Ue-Soros che la tiene in catene e miseria!”