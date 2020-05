Roma, manifestante agli agenti: “non caricate, stiamo morendo di fame”

Hanno manifestato mantenendo le distanze di sicurezza, indossando le mascherine tricolori ma urlando il loro atto d’accusa contro questo governo”. A Roma la protesta è partita da piazza del Popolo, poi “i cittadini si sono diretti sotto palazzo Chigi, continuando la loro protesta per le vie del centro della Capitale”. In via dei Due Macelli le forze dell’ordine li hanno bloccati e hanno identificato alcune decine di persone, “impedendo ai partecipanti anche semplicemente di poter tornare a casa”.

“Dopo più di due mesi di quarantena abbiamo visto solo annunci”, si afferma nelle piazze delle Mascherine tricolori. “Dov’è la tanto sbandierata “potenza di fuoco”? Qui non si vedono rilanci, ma solo ritardi. Nel suo ennesimo show serale Giuseppe Conte ha annunciato una serie di misure del tutto insufficienti. Solo promesse che non potranno essere mantenute. Dove sono i soldi della cassa integrazione in deroga? Perché centinaia di migliaia di lavoratori autonomi ancora non hanno avuto i 600 euro? Dei soldi in banca per imprese e commercianti neanche l’ombra! E i soldi a fondo perduto? Ammesso che arriveranno saranno pochi e in ritardo!”.