Reddito di cittadinanza e casa popolare alla boss dei ladri sinti

Condividi

Reddito di cittadinanza ma non solo: alla boss dei ladri sinti anche la casa popolare. Accade a Cavarzere, in provincia di Venezia, dove l’Ater ha assegnato un’intera palazzina per la sua famiglia. Lo segnala il Comune, come scrive oggi il Gazzettino.

Bruna Hodorovich, leader 44enne della banda di sinti, è accusata dalla procura di Venezia di aver messo a segno oltre 100 furti tra Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Verona e Mantova, per un bottino da mezzo milione di euro, era riuscita ad avere l’aiuto pubblico sia per la casa popolare sia per il reddito di cittadinanza: oltre 900 euro al mese, secondo le indagini dei carabinieri.