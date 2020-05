Sardina, leggere il Corano è un conforto

Le Sardine, dopo le ultime terribili gaffe, come quella su Aldo Moro, non rinunciano a commentare banalmente gli ultimi fatti di cronaca. Come la liberazione di Silvia Romano, salutata da tutti con gioia e soddisfazione. “Ho letto le farneticazioni di Sgarbi in merito alla conversione di Silvia Romano. Islam e terrorismo non sono sinonimi. Non tutti i musulmani sono terroristi così come non tutti i preti cattolici sono pedofili”. Lo scrive su Facebook Jasmine Cristallo, referente calabrese delle Sardine.

"Questo Paese tutela la libertà di culto e dunque non è previsto alcun arresto per chi si dichiara di fede Islamica – aggiunge -, vorrei ricordare che il reporter Gabriele Torsello, rapito in Afganistan nel 2006, si convertì all'Islam. "In quei giorni lessi il Corano e trovai conforto" disse. E che cos'è la fede se non uno strumento di conforto? Io, a leggere certe cose, mi sento profondamente sconfortata. Sarà che sono agnostica", conclude.