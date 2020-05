Caso Bonafede e Di Matteo, Nordio: “Il Csm non ha nulla da dire?”

Sul caso Alfonso Bonafede-Nino Di Matteo, in un intervento sul Messaggero, interviene Carlo Nordio. E nel mirino di quest’ultimo, che pur premette di non aver mai lesinato critiche al ministro della Giustizia grillino, ci finiscono soprattutto Di Matteo e la magistratura. Riferendosi alla denuncia del pm della scorsa domenica a Non è l’arena, Nordio scrive: “Ha aspettato due anni, per lamentarsene in un intervento televisivo. Una scelta timidamente criticata dall’Anm, e sulla quale il Csm pare non abbia niente da dire”, punta il dito.

Il punto è che, rimarca l’ex magistrato, “se emeegesse che la decisione finale (di Bonafede sul Dap, ndr) è stata frutto di un’imposizione, o peggio di un reato, la vicenda assumerebbe caratteri penali, e Di Matteo avrebbe dovuto essere il primo a denunciarli”.