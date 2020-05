Migranti, fermo amministrativo anche per nave Aita Mari

Condividi

La nave dell’Ong Alan Kurdi è stata sottoposta ieri a fermo amministrativo dalla Guardia costiera al porto di Palermo, dove è ormeggiata. Il provvedimento segue i controlli sulle norme di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale sull’imbarcazione battente bandiera tedesca, che è attraccata nel porto siciliano dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento dei migranti che aveva soccorso, sulla nave Rubattino. L’ispezione ha evidenziato “diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere la sicurezza degli equipaggi e delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo”. La nave è stata sottoposta a fermo amministrativo fino alla rettifica delle irregolarità e, per alcune, sarà necessario l’intervento dello Stato di bandiera che ha la responsabilità della conformità della nave rispetto alle convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale.

Blocco anche per la Aita Mari – Come ieri per la Alan Kurdi, anche per la nave spagnola Aita Mari è scattato oggi il fermo amministrativo dopo che un’ispezione della Guardia costiera ha riscontrato diverse irregolarità a bordo. La nave è ormeggiata al porto di Palermo. Come la Alan Kurdi, la Aita Mari è arrivata a Palermo trasportando migranti soccorsi che sono stati poi trasferiti sulla nave Rubattino per la quarantena.