Crisi coronavirus, Gentiloni: ripresa in UE sarà disomogenea

Condividi

Riflettori puntati su Bruxelles: la commissione europea presenta le prime previsioni economiche dallo scoppio dell’emergenza sanitaria.

“Sia la recessione che la ripresa saranno disomogenee”, “i dati aggregati a livello europeo nascondono considerevoli differenze fra Paesi”. Così il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche di primavera.

“Tra i Paesi più grandi, l’Italia è stata colpita per prima e con più forza, con le misure di contenimento che ora cominciano ad essere rimosse gradualmente, l’economia comincerà la ripresa dalla seconda metà del 2020. Ciononostante, si prevede che la ripresa italiana prenderà più tempo che negli altri Paesi”, ha detto Gentiloni.(ansa europa)

Crisi coronavirus, aiuti UE: alla Germania 1000 miliardi su 1900 disponibili

Eurozone heading for its worst GDP contraction on record at 7.75% this year according to @EU_Commission forecasts. In order of magnitude for 2020:

🇬🇷 -9.7%

🇮🇹 -9.5%

🇪🇸 -9.4%

🇫🇷 -8.2%

🇮🇪 -7.9%

🇱🇹 -7.9%

🇨🇾-7.4%

🇧🇪 -7.2%

🇱🇻 -7%

🇸🇮 -7%

🇪🇪 -6.9%

🇵🇹 -6.8%

🇳🇱 -6.8%

🇸🇰 -6.7%

🇩🇪 -6.5%

— mehreenkhn (@MehreenKhn) May 6, 2020