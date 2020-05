Crisi coronavirus, aiuti UE: alla Germania 1000 miliardi su 1900 disponibili

Questo è il metodo usato dagli europeisti per rimbambire le gente, confondere le acque, far pensare ai cittadini che l’Unione europea è in grado di fare e sta facendo, magari aiutando gli uni più degli altri.

La realtà dei fatti è ben diversa.

L’UE non ha finora aiutato nessuno.

I 1000 miliardi della Germania sono stati creati dalla stessa Germania.

Ogni paese ha fatto da sé finora, e se su un totale di 1900 miliardi di aiuti di Stato la Germania ne ha usati più della metà è solo perché il suddetto governo teutonico trucca le carte, utilizza magheggi contabili per creare denaro.

A noi Italiani invece non resta che piangerci addosso, restare in attesa di fantomatici aiuti di qualcun’altro, al massimo lamentarci perché gli altri fanno e noi no.

Invece l’unica realtà è che il nostro governo finge l’incompetenza, l’inadeguatezza, l’incapacità di sfruttare e utilizzare strumenti che anche a noi non sono negati, e in perfetta mala fede conduce il suo popolo ovino, imbellettando parole e false promesse, verso il macello.

Giuseppe Matranga