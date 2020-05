Censura, nuovo piano UE “contro la disinformazione”

Condividi

BRUXELLES – “A giugno è previsto un bando di Horizon 2020 sul ruolo dei media post covid-19 per una società più inclusiva e sul giornalismo indipendente”. Lo ha annunciato la commissaria per la cultura e la ricerca Mariya Gabriel durante un’audizione presso la commissione Cultura al Parlamento Europeo. Nel programma 2021/2022 di Horizon la ricerca si concentrerà su aspetti come gli standard democratici dei new media, l’alfabetizzazione dei media, l’impatto dei media nelle reti sociali.

“Nel Digital Act Plan – sottolinea Gabriel – rientra anche la disinformazione: è importante rispettare libertà di espressione e accesso all’informazione, ma si devono fornire ai giovani e alla società gli strumenti per discernere l’informazione affidabile”. ANSA EUROPA