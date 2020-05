Boldrini: “Botteri giornalista acuta, no al sessismo”

(di Veronica Marino – ADNKRONOS) – La pioggia di critiche su Giovanna Botteri “deve richiamare l’attenzione su due grandi temi, uno è l’equivoco di fondo per cui una giornalista deve rispondere ad un cliché fisico, l’altro è perché il cliché fisico venga imposto alle donne ma non gli uomini”. Parla così all’Adnkronos l’ex presidente della Camera e deputata del Pd, Laura Boldrini, da sempre in prima linea per i diritti delle donne.

“Questa vicenda, come altre, dovrebbe far riflettere sull’immaginario che taluni hanno del giornalismo televisivo. Se ci sono queste reazioni – osserva l’ex presidente della Camera – è perché un certo pubblico si aspetta che la giornalista risponda a requisiti fisici prestabiliti. Ma la giornalista non deve sfilare o fare concorsi di bellezza! E’ lì perché fa una professione che è quella di cercare le notizie, di saperle raccontare e di informare in modo corretto il pubblico. C’è quindi un problema serio nella percezione di questa professione, specialmente riguardo alla tv”.