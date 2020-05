Salvini: governo non durerà tantissimo

“Intanto si tratta di sconfiggere il virus e di dare aiuti rapidi alle famiglie e agli imprenditori e ai commercianti. Poi io penso che alla fine non dureranno tantissimo perché anche in Parlamento hanno detto cose diverse. E’ come se ci fossero tre persone su una macchina: uno vuole andare a destra, uno a sinistra e uno fermarsi all’autogrill, è chiaro che dopo un po’ che litigano la macchina si ferma”.

Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a ‘Mattino Cinque’ nella giorna del primo maggio, risponde così ad una domanda sull’esecutivo.