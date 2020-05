Migranti, barcone con 68 persone verso Lampedusa

Condividi

Un barcone con 68 migranti a bordo si sta dirigendo verso Lampedusa. La comunica Alarm Phone su Twitter. Secondo la Ong, l’imbarcazione che è quasi arrivata nella zona Sar italiana, sarebbe in pericolo a causa di alcuni problemi al motore.

“Hanno attraversato il Mediterraneo da soli e ora hanno bisogno di assistenza immediata”, scrive la Ong taggando la Guardia Costiera. “La situazione a bordo è preoccupante: le persone erano nel panico durante l’ultima chiamata. La barca è alla deriva. Sono in mare da più di 30 ore e ormai a poche miglia da Lampedusa. La barca di legno può capovolgersi in ogni momento: non ritardate i soccorsi!”