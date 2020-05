Crisi coronavirus, Airbus: perdite per 481 milioni di euro

di Euronews

Alle prese con la pandemia il fabbricante di aerei Airbus registra perdite per 481 milioni di euro, si prepara a migliaia di licenziamenti, e taglia di un terzo la produzione. Secondo il direttore generale Faury “siamo nel mezzo di una crisi senza precedenti”, e potranno volerci diversi anni prima di rivedere tornare a volare le stesse quantità di passeggeri di prima. Da giorni gli esperti preconizzano mutamenti strutturali.

Graham Dunn, Executive editor per FlightGlobal: “Sul lungo termine certamente assisteremo a consolidamenti e fusioni. Nel breve periodo per molti vettori sarà possibile sopravvivere solo passando per una ristrutturazione del debito e un aiuto finanziario da parte dei governi”.