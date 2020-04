Coronavirus, Oms: mai consigliate misure di contenimento totale

Condividi

L’OMS non ha mai consigliato di isolare i paesi colpiti alla pandemia, ha detto la portavoce Margaret Harris al Sydney Morning Herald. Secondo lei, molti paesi hanno seguito Wuhan nella gestione dell’epidemia, senza aver controllato rigidamente gli infetti e senza aver isolato le persone venute in contatto con loro.

Avendo implementato misure di contenimento totale, molti paesi hanno seguito l’esempio delle azioni delle autorità cinesi a Wuhan, la città natale del Covid-19. Tuttavia, non tutte queste misure sono state adottate, ha affermato Margaret Harris, portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al Sydney Morning Herald. “Non abbiamo mai detto di mettere in atto misure di contenimento. Abbiamo detto di seguire, tracciare, isolare, trattare ”.







Tuttavia, per le regioni in cui il coronavirus si è diffuso rapidamente, “i governi sono arrivati ​​al punto di mettere in quarantena i loro paesi perché non erano in grado di sapere dove si stava diffondendo la maggior parte dei contagi”, ha affermato Dr. Harris. Inoltre, questi paesi hanno assicurato l’efficacia di queste restrizioni dopo aver visto che avevano funzionato a Wuhan, tranne per il fatto che non avevano applicato tutte le misure:

“Ma non hanno tenuto conto di ciò che è accaduto anche a Wuhan, vale a dire che vi è stato un follow-up molto rigoroso dei contatti, un isolamento molto grave delle persone che avevano avuto contatti, assicurando che queste persone non andassero da nessuna parte, così come lo è stato il massiccio screening. Quindi c’era da fare molto di più che chiudere semplicemente la regione “.

Suggerimenti per sollevare il contenimento – “Devi essere in grado di separare gli infetti dai sani”, ha detto il portavoce dell’OMS. Il mondo non ha ancora superato la pandemia, ha avvertito, poiché la diffusione del virus è appena iniziata nell’Europa orientale e in Russia.

Sebbene l’OMS sia impegnata ad analizzare le conseguenze della pandemia in modo indipendente, che è una pratica comune a seguito di gravi epidemie, l’organizzazione non si oppone a nessuna indagine indipendente, ha affermato Margaret Harris.

