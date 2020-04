Distanziamento sociale, Wwf: alcune specie animali lo fanno da sempre

Giaguaro, Orso polare, Leopardo delle nevi e molti altri animali sono esperti nell’autoisolamento a cui tutti noi siamo costretti in questo periodo di emergenza dettata dal nuovo coronavirus. Il Wwf sottolinea che sul nostro pianeta esistono alcuni animali, otto specie animali, ‘esperti’ di autoisolamento e sono le tartarughe marine, le balenottere azzurre, il leopardo delle nevi, gli orsi polari, i giaguari, l’orango, i panda giganti e l’ornitorinco.

“Noi umani siamo esseri sociali: raramente, infatti, trascorriamo un giorno in assenza di una qualche forma di interazione con altri individui della nostra specie. La grave emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus sta costringendo le persone in tutto il mondo a trascorrere più tempo da sole a casa, spingendo molti ad affidarsi alla comunicazione digitale per connettersi ai propri cari” ma, sottolinea l’associazione ambientalista, “per molti animali l’autoisolamento non è qualcosa di nuovo, ma appartiene al proprio istinto. Da alcuni mammiferi terrestri a diversi abitanti degli oceani, molti scelgono di vivere in solitudine buona parte della loro vita”. adnkronos