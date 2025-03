Morto Fulco Pratesi, presidente onorario di Wwf Italia

È morto all’età di 90 anni Fulco Pratesi, fondatore del Wwf e presidente onorario di Wwf Italia. Ambientalista, giornalista, illustratore e politico, Pratesi era ricoverato in ospedale a Roma. Le sue condizioni si sono aggravate in breve tempo.

Il comunicato del Wwf

“Con grandissima tristezza e un pizzico di incredulità vi comunichiamo che il nostro Fulco ci ha lasciati”, si legge nel comunicato pubblicato dal Wwf. “Era stato ricoverato qualche giorno fa con la speranza di una rapida soluzione, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto e se n’è andato questa notte. Non ci sono parole sufficienti per raccontare cosa la sua vita ha significato per molti di noi personalmente, per tutto il Wwf e più in generale per l’ambientalismo italiano, che ha letteralmente rivoluzionato. Ci lascia il compito di difendere tutte le conquiste degli anni passati e di immaginarne di nuove… e lo faremo, insieme”. tgcom24.mediaset.it