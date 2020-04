25 aprile, quarantena violata. Gasparri: arrestare responsabili dei centri sociali

“Mentre il resto degli italiani sono costretti a rimanere a casa con grande sacrificio, molti bambini non possono giocare all’aria aperta, tanti non possono dare l’ultimo saluto a familiari ed amici defunti e, se per qualche ragione qualcuno esce senza una giusta ragione, viene multato severamente, oggi a Roma, nel quartiere Pigneto, c’è stata una vera e propria adunata illegale con intere famiglie e qualche striscione di commemorazione del 25 aprile. Un fatto gravissimo che deve essere immediatamente punito con l’arresto dei responsabili dei centri sociali promotori di questa vergognosa e sovversiva iniziativa”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale