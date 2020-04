Gambiano affidato a Protezione civile viola quarantena e violenta una ragazza

La donna, che abita nei pressi del Tribunale, ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto quando l’uomo ha tentato di baciarla e le si è appoggiato sul collo. Nessuno è andato fisicamente in soccorso della ragazza, tanto che urlando si è gettata in mezzo alla strada ed ha fermato un’auto. Due dipendenti comunali hanno assistito alla scena ed hanno prontamente chiamato il 113. Il tempestivo intervento delle volanti ha consentito l’arresto dell’uomo.

L’uomo era in quarantena in tenda assistito dalla protezione civile. La quarantena era preventiva di 15 giorni in quanto l’aggressore, insieme a un altro straniero belga, agli inizi di aprile era arrivato a L’Aquila da città del nord. Il tutto secondo le misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Alcune associazioni di volontariato aquilane si erano prese a cuore la situazione. Stavano assistendo il gambiano per i beni di prima necessità. Un fallimento.