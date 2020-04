Rotta balcanica, 40 migranti arrivano a Trieste

foto archivio

Oltre 40 migranti sono stati rintracciati questa mattina a Trieste. Attualmente sono stati trasferiti nella maxi tenda allestita a Fernetti per le identificazioni di rito. In loco staranno due settimane in quarantena. A fine quaratena una parte di loro sarà smistata in altre Regioni italiane. triestecafe.it