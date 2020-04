Coronavirus, ma quali aiuti? In arrivo 8 milioni di cartelle e ingiunzioni

Degli aiuti alle imprese, i famigerati prestiti di 25mila euro promessi dal governo Conte, neanche l’ombra. Colpa delle difficoltà burocratiche sollevate dalle banche o dai farraginosi meccanismi predisposti dal governo. Sta di fatto che di soldi “liquidi”, né a fondo perduto né in prestito garantito dallo Stato, gli imprenditori non ne hanno ancora visti. “Un bazooka a salve“, avevano definito il decreto Liquidità i commercialisti italiani. Per nulla a salve, anzi, il “bazooka” che sta per scattare, da qui a fine maggio, sul fronte dei controlli fiscali. In arrivo, per gli italiani, ci sono quasi dieci milioni di atti. Accertamenti, notifiche, ingiunzioni di pagamento, cartelle esattoriali. In piena crisi economica da coronavirus.

Secondo quanto riporta il sito Money, per le partite Iva, in particolare, dal primo giugno riprenderanno i controlli a tappeto dell’Agenzia delle Entrate. Lo ha annunciato il direttore dell’Amministrazione Finanziaria, Ernesto Maria Ruffini, intervenuto in videoconferenza nel corso dell’audizione in Commissione Finanze e attività produttive della Camera il 22 aprile 2020.