Coronavirus, test psicologici ai cittadini per la ripartenza

Condividi

Coronavirus, fase 2: test psicologico per la resistenza al lockdown della gente – L’emergenza Coronavirus continua a tenere l’Italia in ostaggio. I cittadini devono restare a casa, a parte qualche azienda che potrà riaprire, ma con regole molto severe. Dall’autocertificazione alla presenza del medico di base, sono tanti i paletti per poter tentare di riavviare le attività, possibilità di servizio di asporto per bar e ristoranti, ancora lontani da una vera e propria riapertua.

La riorganizzazione della fase 2 – si legge sul Corriere della Sera – terrà conto di tutti i suggerimenti che provengono dai vari gruppi di lavoro e saranno inseriti nel decreto del governo. Per garantire il rispetto delle norme aziende e negozi dovranno compilare un modulo che autocertifica il rispetto delle prescrizioni imposte su dotazioni dei dispositivi di sicurezza personale, sanificazione, presenza del medico e tutte le altre regole che saranno diversificate a seconda delle filiere. Dovranno essere in ogni caso garantiti turni diversificati per i lavoratori e privilegiato lo smart working.