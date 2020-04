Guerra rivela: Ricciardi non ha niente a che fare con l’Oms

Condividi

Walter Ricciardi è o non è un membro dell’Organizzazione mondiale della sanità? Il caso si è aperto davanti alle telecamere di Rainews24, durante un’intervista in tema coronavirus a Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms.

Al giornalista Gerardo D’Amico che gli chiede se “anche lei, come per esempio il suo collega dell’Oms Walter Ricciardi, immagina la possibilità di una riapertura a scacchi, dove le regioni con meno contagi o più strumenti di salvaguardia, di sicurezza, possono ripartire prima?”, Guerra tiene a fare “una precisazione”: “Il mio collega Walter Ricciardi non è dell’Oms”, afferma.







Guerra e Ricciardi allora tengono a puntualizzare. Dando la loro versione sull’effettivo ruolo dello stesso Ricciardi, ormai noto al grande pubblico per le sue interviste sui giornali e le tv anche come qualifica riferibile all’Organizzazione mondiale della sanità: “Walter Ricciardi è il rappresentante italiano presso il board dell’Oms – dichiara Guerra -. Non ha niente a che fare con l’organizzazione. È un supercampione della sanità pubblica nazionale, ma non parla a nome dell’Agenzia” delle Nazioni Unite per la Sanità.

Ricciardi conferma: “Io sono il rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell’Oms, designato dal governo per il periodo 2017-2020. Non sono cioè un dipendente dell’Oms”, chiarisce l’esperto, che tra l’altro è consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emegenza Covid 19. “Credo – chiosa Guerra – che la confusione l’abbia fatta la stampa, non lui”.

