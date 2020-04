Coronavirus, protesta contro le restrizioni: arresti a Berlino

Condividi

Berlino – Una manifestazione contro le restrizioni imposte per contenere l’epidemia di coronavirus si è conclusa con numerosi arresti. Inizialmente sembrava che la polizia lasciasse fare ed un gran numero di persone di tutte le età è confluito nel luogo del raduno. Successivamente gli agenti, già presenti sul posto con numerosi mezzi, sono intervenuti ed hanno eseguito gli arresti.

Berlin rally against #COVID19 restrictions ends up with arrests pic.twitter.com/v7txI6IzpK

— RT (@RT_com) April 19, 2020