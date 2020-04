Coronavirus, Banca Mondiale e Fmi: all’Africa servono 44 miliardi di dollari

Per l’Uneca, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa, se non verranno adottati strumenti utili a mettere fine alla diffusione del coronavirus, nel Continente africano rischiano di morire tra le 300mila e i 3,3 milioni di persone. Il 56% della popolazione urbana si trova in zone marginali e senza servizi di base, mentre solo il 34% ha la possibilità di lavarsi le mani con regolarità (Coronavirus, tra gli esperti una preoccupazione è l’Africa).

I dati relativi ai contagi – Secondo il conteggio Afp, i casi di contagio sono 19.334. Insieme all’Oceania, l’Africa è il continente meno colpito dalla pandemia, che ha ucciso più di 150mila persone in tutto il mondo. Nel Continente, l’Algeria è il Paese con il maggior numero di morti (364), davanti a Egitto (205), Marocco (135) e Sudafrica (50).