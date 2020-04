Firenze, furti su auto: marocchino arrestato tre volte in 10 giorni

Arrestato ancora una volta mentre ruba su un’auto. L’uomo, un 37enne di origini marocchine, è stato fermato ieri da alcuni agenti della polizia su una pattuglia di passaggio mentre, intorno alle 17, era all’interno di un Suv parcheggiato all’angolo tra il piazzale di Porta al Prato e via Il Prato.

Il 37enne era riuscito ad aprire la porta del veicolo e introdursi all’interno. E’ stato trovato in possesso di un telefono cellulare, un giubbotto di pelle e 900 euro in contanti, ritenuti provento del furto. E’ quindi finito nuovamente in manette.