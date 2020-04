11 milioni euro: così hanno venduto la Fontana di Trevi a Zingaretti

Condividi

di Francesco Storace – Nicola Zingaretti è tornata la febbre, non per il coronavirus, ma per i pasticci che gli hanno combinato con la storia delle mascherine. Ha fatto la figura di quello che acquista Fontana di Trevi da Totò. Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha scoperto la beffa delle mascherine e i soldi buttati, 11 milioni di euro. Nostri, dei cittadini. E per aggravare la situazione, la regione straparla di fakenews.

Sai che c’è, Nico’? Ora te la spieghiamo noi la sola che hai preso. Qualcuno dei tuoi si è messo a cercare mascherine in giro per il mondo. Chiedendo notizie in giro – il mondo è piccolo e i deputati del Pd parlottano davanti a una buona grappa bellunese – si è imbattuto in una società che produce Led, lampade più che mascherine, la Eco.Tech srl. Un pezzo della Ecotech appartiene a un cinese. Dai compagni, siamo sulla strada giusta. E la Protezione civile commissiona tre ordinativi per 35 milioni di euro. Sì, ma undici anticipati.