Nave Ong tedesca Sea Eye preleva altri 82 migranti

Condividi

La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye ha prelevato 82 clandestini. Poche ore prima ne aveva recuperati altri 68.

La Ong scrive su twitter di aver “salvato” altre 82 persone da una barca di legno che era alla deriva, tra cui una donna incinta.

Infine la Ong accusa la nave di rifornimento “ASSO VENTINOVE” di essersi rifiutata per ore di prendere le persone a bordo.

❗️BREAKING

The #ALANKURDI rescued another 82 people from a drifting wooden boat, among them one pregnant woman.

The supply vessel “ASSO VENTINOVE” denied for hours to take the people on board.

We are now taking care of 150 rescued people. pic.twitter.com/Am9gA7KyF5

— sea-eye (@seaeyeorg) April 6, 2020