Crisi coronavirus, Financial Times: No Eurobond, sì al Mes

“Gli eurobond sono la soluzione sbagliata, invece di salvare l’Ue, potrebbero finire per ucciderla”. Lo scrive il Financial Times in un’articolo di Gideon Rachman pubblicato nella pagina delle opinioni precisando che la “mutualizzazione del debito nell’Ue è sempre stata una linea rossa per tedeschi, olandesi, austriaci, finlandesi e altri e se viene superata adesso, in un clima di crisi, potrebbe rappresentare una bomba a orologeria sotto l’Ue”, precisa Rachman.

Il pericolo che gli europei del Sud si “sentano abbandonati dal Nord deve essere raffrontato al rischio che i nordeuropei, in un secondo momento, si sentiranno sfruttati dal Sud”. Ma, conclude Rachman, l’errore commesso dal ‘partito’ degli eurobond è “sostenere che siano l’unico modo – o anche il modo migliore – di condividere l’onere finanziario della pandemia”. In realtà, la creazione di strutture per gli eurobond richiederà probabilmente diversi anni, mentre esiste già un Meccanismo europeo di stabilità che può dare prestiti ai paesi colpiti dalla crisi”. ansa