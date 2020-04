Rizzo (Partito comunista): Von der Leyen vuole attirarci in una trappola per topi

Marco Rizzo (partito comunista): “Il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ci vuole attirare in una “trappola per topi”. Nella piu’ classica operazione di propaganda mainstream si omette di dire che Sure, il programma per i lavoratori dei paesi colpiti dal Coronavirus, e’ e resta un prestito.”