#IOTISPENGO per la libertà di espressione (Art.24/Costituzione)

#IOTISPENGO – per la libertà di espressione (Art.24/Costituzione). La libera Informazione in Rete è censurata. Ognuno deve essere libero di informarsi dove desidera. Il web non ci sta ed è capace di reagire!

Censuriamo tutti insieme le fake news di stato, spegniamoli noi!

DOMENICA 5 APRILE #IOSPENGO LA TV PER TUTTO IL GIORNO

