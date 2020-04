Taormina: criminale introdurre scudo per delitto di epidemia colposa!

Il Pd (primo firmatario Andrea Marcucci) si sta mobilitando per assicurare uno scudo penale, non solo a difesa dei medici, ma anche dei responsabili gestionali di questa crisi, politici compresi.

“La prova che la mia denunzia è’ fondata? La richiesta criminale di introdurre lo scudo per il delitto di epidemia colposa ! Ormai siamo alla barbarie !”, scrive l’avvocato Taormina su Twitter.

L’avvocato e giurista Carlo Taormina ha annunciato una denunzia penale contro il governo e le autorità mediche italiane. Motivo della denunzia? La gestione disastrosa dell’emergenza coronavirus.

“Il problema sarà di trovare magistrati che non siano conniventi col potere e che quindi come al solito vogliamo coprire queste gravissime responsabilità. Vorrà dire che denunzieremo anche i magistrati che non dovessero fare il loro dovere. Da cittadini rispettosi delle istituzioni, abbiamo il dovere di fidarci e quindi di provare”.