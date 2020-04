Coronavirus, Orban attacca: “La UE critica invece di salvare vite”

Viktor Orban risponde alle preoccupazioni che arrivano da Bruxelles e accusa la Ue “di spargere critiche invece di salvare vite”. Dopo che il premier ungherese ha ricevuto pieni poteri dal Parlamento, che gli ha conferito la facoltà di governare per decreto a tempo indefinito, dalle capitali europee si erano levate voci per ricordare che le misure adottate per far fronte alla crisi da Coronavirus non devono essere tali da pregiudicare lo stato di diritto o danneggiare la democrazia mentre nel Ppe 13 partiti hanno chiesto l’espulsione dal gruppo di Fidesz.

Orban ha quindi accusato l’Ue di non aiutare il paese assicurando di “non aver visto una sola moneta”. Il premier annuncerà martedì prossimo un pacchetto di misure per sostenere l’economia del paese dove 26 persone sono morte per il Covid-19 e 623 persone sono risultate positive al test. ADNKRONOS