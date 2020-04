Coronavirus, Bonino: ”UE alleata dell’Italia, Roma dica sì al Mes”

ROMA. “Lo strumento che abbiamo subito a disposizione è il Mes, il fondo Salva-Stati. L’Italia pensi a quello. E il premier Conte ne negozi piuttosto le condizioni”.

Emma Bonino, ex ministro degli Esteri ed ex commissaria Ue, storica leader radicale e senatrice di +Europa, dice che bisogna arrivare al più presto a una soluzione comune per fronteggiare la crisi. “Si sta facendo troppo cinema…”. Bonino, bisogna cacciare Orbàn dalla Ue

